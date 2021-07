Droga Śmierci Bydgoszcz - Toruń wreszcie straci złą sławę? Wiemy, kiedy będzie gotowa Marek Weckwerth

Na drodze krajowej nr 10 między Bydgoszczą a Toruniem bardzo często dochodzi do śmiertelnych wypadków. Kierowcy nie mają gdzie uciekać, gdy grozi zderzenie czołowe - praktycznie ma tu poboczy. Droga Śmierci ma za kilka lat zostać przebudowana do standardu ekspresowego (S) Grzegorz Olkowski

Budowa trasy ekspresowej między Bydgoszczą a Toruniem to sprawa życia lub śmierci, bo na dzisiejszej drodze krajowej nr 10 często dochodzi do wypadków, ludzie giną lub odnoszą rany. Jednak klamka zapadła – trasa zostanie przebudowana w standardzie ekspresowym, a zatem bezpieczeństwo poprawi się. Inwestycja może się rozpocząć w 2022, pierwszym odcinkiem pojedziemy w 2025 roku, a całą 50-kilometrową trasą do końca 2026.