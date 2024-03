Mrowiska i rzadki gatunek grzyba. Zmagania budowniczych drogi S10 w Kujawsko-Pomorskiem

Klient nie zapłacił za usługę. Obsługa opublikowała jego zdjęcie i może mieć kłopoty

Klient wszedł do zakładu fryzjerskiego, ale wyszedł bez zapłacenia. Wewnętrzna kamera go zarejestrowała. Personel wstawił zdjęcie mężczyzny do internetu. Teraz...