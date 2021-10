Drogę w gminie Unisław czeka modernizacja warta 9 mln złotych. Zobaczcie zdjęcia

Zakres prac na trasie nr 551 Unisław-Wybcz jest szeroki . Droga przejdzie modernizację obejmującą m.in. wymianę starej konstrukcji. Po obu jej stronach powstaną pobocza o szerokości 1 m. Istniejący chodnik w Unisławiu zostanie przebudowany i dostosowany wysokością do nowej jezdni. W ramach inwestycji wykonane zostaną nowe zjazdy na posesje i wyłożone kostką betonową perony autobusowe. Trasa na całym odcinku zyska nowe oznakowanie poziome .

Wybory wójta gminy Kijewo Królewskie. Czego oczekują kijewianie? Co robili kandydaci?

Co za darmo oddają mieszkańcy powiatu chełmińskiego? Okazje z serwisu olx. Zdjęcia

- Ta inwestycja jest niezmiernie ważna dla wszystkich mieszkańców gminy Unisław, ponieważ dotyka bezpośrednio ulicy Toruńskiej w Unisławiu i wyjazdu na Grzybno - mówił w Toruniu Jakub Danielewicz, wójt gminy Unisław. - Wyjazd na Grzybno to połączenie gminy Unisław z Toruniem. Bardzo wielu mieszkańców korzysta z tej komunikacji, z tego połączenia, aby dotrzeć do pracy w Toruniu czy dojechać na uczelnie, czy skorzystać z służby zdrowia. Modernizacja zakłada poszerzenie i nową nawierzchnie, dzięki temu podróż w tym miejscu będzie bardziej bezpieczna. A dochodziło w tym miejscu naprawdę do wielu groźnych, niebezpiecznych wypadków.