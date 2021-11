Drogowcy są gotowi na zimę. Tak nas zapewnia dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

- Cieszymy się, że zimy ciągle nie ma - mówi Zenon Poturalski, wicestarosta tucholski. - My właśnie chcemy, by taka pogoda jak teraz była marca, a potem niech już będzie wiosna.

Wicestarosta dodaje, że w zeszłym sezonie akcji zima samorząd "wydał 800 tys. zł w błoto". - W zeszłym roku o tej porze za oszczędności mogliśmy jeszcze zrobić jakieś remonty dróg, a w tym roku nie położymy już żadnego dywanika asfaltowego, bo poprzednia zima "zjadła" nam pieniądze.

Krzysztof Kociński, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi, informuje, że podpisano już umowę z wykonawcą. Tak jak w poprzednich latach będzie to Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowe Pawłowski. Firma ma odpowiednią ilość sprzętu.

Za sypanie dróg płatność będzie od kilometra. Zarząd Dróg może zweryfikować, gdzie są samochody, bo piaskarki wyposażono w gps-y. Widać, gdzie dana piaskarka w danej chwili się znajduje. Jest to dużo łatwiejsze rozliczenie kilometrów.

W Zarządzie Dróg Powiatowych jest dyżurny akcji zimowej. Śledzi pogodę, robi tzw. objazd w nocy, więc wie, jaki jest stan na drogach. To on rozdysponowuje piaskarki w teren. Za pracę pługa płaci się godzinowo. Nie da się od kilometra, bo gdy są duże zaspy - nie można tak liczyć.

Kociński potwierdza, że za poprzednią zimę trzeba było zapłacić 800 tys. zł, ale za wcześniejszą - 2019/2020 - nieco ponad 200 tys. zł.

- Liczymy na to, że ta zima będzie również taka, że będziemy mieli maksymalnie 200 tys. zł albo jeszcze mniej do zapłacenia - mówi.

Z prognoz pogodowych wiadomo, że być może w niedzielę nastąpi załamanie pogody. Drogowcy są podobno gotowi. Mają łącznie pięć piaskarek, w tym jedną Zarządu Dróg Powiatowych. W razie potrzeby uruchomiona zostanie siódma.