Duży sukces Juventus Academy Toruń. Awans do Centralnej Ligi Juniorów U-15

- Ten awans nie wziął się z niczego, a stoi za nim prężnie działający Projekt Licealny, który ruszył we wrześniu 2022 roku - mówi Patryk Pędzierski z Juventus Academy Toruń. - Projekt powstał we współpracy z II LO i X LO i w założeniu miał być czymś więcej niż zwykłą klasą sportową. Zawodnicy nie należą do jednej, ale do kilku klas w tych dwóch placówkach, zgodnie ze swoim dotychczasowym poziomem edukacyjnym, jak i zainteresowaniami. Wszyscy jednak kończą zajęcia w szkole odpowiednio wcześnie, by zdążyć na wspólny trening, który odbywa się bezpośrednio po nich. Zawodnicy przyjezdni mogą też korzystać z internatu. Jesteśmy w stałym kontakcie ze szkołami, by wspólnie interweniować w razie ewentualnych problemów dyscyplinarnych czy z nauką - wyjaśnia.