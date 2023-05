Dwie ekopracownie powstaną wkrótce w powiecie inowrocławskim. Sfinansuje je Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Bardzo cieszę się, że uczniowie z powiatu inowrocławskiego będą mieli możliwość rozwijania i poszerzania swojej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, a zwłaszcza ekologii i ochrony środowiska. Urozmaicona forma zajęć, możliwość przeprowadzania doświadczeń sprawią, że zdobyta w ten sposób wiedza na długo pozostanie w pamięci uczniów. Utworzenie ekopracowni to nowy, innowacyjny pomysł Ministerstwa Klimatu i Środowiska, który realizujemy przy współudziale z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - mówi Ireneusz Stachowiak ,prezes WFOŚiGW w Toruniu.

Założenia programu są takie, że w każdym z 19 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego fundusz sfinansuje utworzenie dwóch ekopracowni. Jeśli jednak w jakimś powiecie nie zgłosi się żadna placówka, to pozostałe szkoły z powiatów, które otrzymały już dofinansowanie, mogą ubiegać się o fundusze na utworzenie ekopracowni. Obecnie ogłoszony został drugi nabór. Termin składania wniosków upływa 22 maja. Maksymalna kwota dofinansowania na utworzenie lub wyposażenie istniejącej ekopracowni wynosi: do 50 000 zł w przypadku pracowni przyrodniczej oraz do 75 000 zł - w wypadku pracowni dedykowanej OZE.