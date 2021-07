Dwie starsze panie z Tucholi straciły duże pieniądze

W pierwszym przypadku przestępcy podali się za policjanta. Zadzwonili na telefon stacjonarny do 76-letniej kobiety. Powiedzieli, że dane z jej dowodu osobistego zostały pozyskane przez nieuprawnioną osobę i posłużą do sfałszowania umowy kredytowej. Oszuści twierdzili również, że pieniądze zgromadzone na jej koncie bankowym są zagrożone. Seniorka wypłaciła 25 tys. zł i przekazała je mężczyźnie, który zjawił się pod jej drzwiami.

Druga sytuacja wyglądała podobnie. Do 87-latki zadzwonił telefon. Osoba dzwoniąca podawała się za pracownika prokuratury. Twierdziła, że pieniądze, które kobieta otrzymywała podczas wypłaty emerytur są fałszywe i muszą zostać sprawdzone. Do drzwi również zapukał oszust. Seniorka straciła 20 tys. zł.