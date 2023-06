Dwie szkoły - z Tucholi i Bysławia - będą cieszyć się z nowoczesnych ekopracowni. Ich powstanie dofinansował WFOŚiGW

- Starając się o fundusze z WFOŚiGW mieliśmy wybór pomiędzy utworzeniem ekopracowni biologicznej lub z zakresu odnawialnych źródeł energii - mówi Waldemar Ptak, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi. - Zdecydowaliśmy się na tę drugą. W wakacje zaplanowaliśmy kompleksową modernizację pomieszczenia, by przystosować je architektonicznie na taka pracownię. Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, wyposażenie. Można było pozyskać do 75 tys. złotych i tyle mamy otrzymać. WFOŚiGW dofinansowuje zadanie w 90 proc., my dołożymy 10 proc., wykonamy też we własnym zakresie m.in. malowanie pomieszczenia.

Jak podkreśla dyrektor Ptak, poprzez gruntownego remontu dotychczasowej pracowni fizyki powstanie nowa, modelowa pracownia z szerokim zapleczem, która będzie wykorzystywana m.in. na zajęcia z fizyki, geografii, a nawet biologii. Aby otrzymać dofinansowanie, szkołą musiała stworzyć - i przedstawić - program edukacyjny. Pracownia ma bowiem wpisywać się w podstawę programową przedmiotów nauczania, ale także wykorzystywana powinna być na zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne - koła zainteresowań, warsztaty, nie tylko dla uczniów, ale też dla mieszkańców.