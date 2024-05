Dwóch na jednego. We Włocławku pobili mężczyznę. Złapali ich Strażnicy Miejscy i przekazali policjantom (szym)

Na Placu Wolności we Włocławku doszło do pobicia. Interweniowali Strażnicy Miejscy. archiwum

We wtorek (07.05.2024) dwóch mężczyzn pobiło trzeciego. Poszkodowany trafił do szpitala, a sprawcy do Komendy Miejskiej Policji. Obaj byli pijani.