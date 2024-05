W drodze na turniej pierwszej pomocy pomogli rannemu w wypadku. Brawa dla policjantów z Włocławka!

We wtorek (07.05.2024) rano policjanci z Włocławka, czyli sierż. szt. Marcin Wysocki, sierż. szt. Bartosz Urbański i sierż. Mateusz Gajewski jechali na wojewódzkie eliminacje do IX Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Wtedy na obwodnicy Torunia doszło do wypadku. Funkcjonariusze pomogli poszkodowanemu.

- Funkcjonariusze będąc na obwodnicy Torunia byli świadkami zdarzenia z udziałem czterech pojazdów. Policjanci w składzie: sierż. szt. Marcin Wysocki, sierż. szt. Bartosz Urbański i sierż. Mateusz Gajewski natychmiast podjechali przy użyciu sygnałów uprzywilejowania na miejsce wypadku, zabezpieczyli je, powiadomili dyżurnego policji i przystąpili do udzielania pomocy poszkodowanemu. Do czasu przyjazdu załogi ratownictwa medycznego wspólnie z strażakami kontrolowali jego czynności życiowe - informuje sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z zespołu komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.