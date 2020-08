Dwóch Polaków na podium drugiego turnieju Grand Prix we Wrocławiu! [zdjęcia]

Janowski spełnił swoje marzenie o zwycięstwie w turnieju Grand Prix przed własną publicznością. Drugi powód do świętowania to pozycja lidera klasyfikacji generalnej indywidualnych mistrzostw świata po dwóch turniejach .

We Wrocławiu drugie miejsce zajął Tai Woffinden. Trzeci był obrońca mistrzowskiego tytułu: Bartosz Zmarzlik. On akurat wrocławski turniej rozpoczął niemrawo - od dwóch trzecich miejsc. Potem jednak był niepokonany do końca rundy zasadniczej, w półfinale przepustkę wywalczył z drugiego miejsca, w finale musiał się mocno napocić, by wywalczyć miejsce na podium.