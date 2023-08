Dworzec kolejowy w Brodnicy przejdzie remont. Wyczekiwana inwestycja coraz bliżej [wideo]

– Zanim zaczniemy snuć plany co do tego, jak powinien wyglądać/funkcjonować dworzec, ile powinien mieć kas, jaki rozkład jazdy itp., pamiętajmy że jedynym właścicielem całego terenu, włącznie ze znajdującymi się na nim nieruchomościami, jest PKP SA – napisał w mediach społecznościowych Jarosław Radacz, burmistrz Brodnicy. –Spółka ma prawo mieć własną wizję i kierować się własną strategią. Mnie cieszy już sam fakt, że PKP w ogóle uwzględniło Brodnicę w swoich planach inwestycyjnych. Czas pokaże co z tego wyniknie.