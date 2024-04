Te kobiety będą rządziły miastami w regionie. Poznajcie panie burmistrz w Kujawsko-Pomorskiem

Kobieta na stanowisku burmistrza to nadal rzadkość. W Kujawsko-Pomorskiem tylko sześć pań objęło te funkcje (na 56 miast). Wszystkie będą debiutować w roli szefów miejskich samorządów. Poznajcie je.

Nieszawa, Jabłonowo, Kikół i Kamień Krajeński w 1 turze wybrali kobiety na burmistrza

Tylko cztery panie w województwie objęły stanowiska burmistrzów zyskując ponad 50-procentowe poparcie i wygrywając w 1 turze wyborów.

W Nieszawie było tylko dwoje kandydatów. 52-letnia Beata Kinga Podlewska (KWW „Nasz Dom Nieszawa”) w 1 turze uzyskała 56,77 procent głosów i pokonała urzędującego burmistrza Przemysława Jankowskiego (43 lata, KWW Nieszawa Wspólna Sprawa). Co wiemy o nowej pani burmistrz? Pracuje w Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowe Miasto" oraz Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku. Studiowała Pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, Administrację Publiczną i Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli na KSW we Włocławku. Uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego w Nieszawie. Mieszka w tym mieście.

W Jabłonowie Pomorskim w 1 turze było aż czworo kandydatów, ale bez problemu najlepszy wynik uzyskała 51-letnia Marzanna Janina Fettke (KKW Trzecia Droga PSL-Pl2050 Szymona Hołowni). Poparło ją 50,3 proc. wyborców. Dotychczasowy burmistrz Przemysław Piotr Górski nie starał się o reelekcję. Nowa burmistrz ma doświadczenie w pracy samorządowej na stanowisku skarbnika (Starostwo Powiatowe w Brodnicy, wcześniej Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie). Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Uczęszczała do II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu. Mieszka w Jabłonowie. Na koncie ma wiele dyplomów i certyfikatów poszerzających kwalifikacje.

- Moje samorządowe doświadczenie rozpoczęło się 23 lata temu, kiedy w 2001 rozpoczęłam pracę w Gminie Jabłonowo Pomorskie na stanowisku Skarbnika Miasta i Gminy. Następnie w roku 2019 zostałam Skarbnikiem Powiatu Brodnickiego. Przez całe życie zawodowe, a to już grubo ponad 20 lat, zajmowałam się głównie finansami. Moje doświadczenie samorządowe to również czas spotkań z Państwem, wspólnych rozmów i planów. Ufam, że dałam się Wam poznać jako pracowita, odpowiedzialna i zawsze po Waszej stronie stojąca, Pani Skarbnik – zaznacza Marzanna Janina Fettke na swoim facebookowym profilu.

Kikół miastem jest od 1 stycznia 2024. Pierwszym burmistrzem został wcześniejszy wójt gminy Józef Predenkiewicz. W wiosennych wyborach nie ubiegał się jednak o stanowisko burmistrza. W 1 turze wygrała Renata Teresa Gołębiewska (43 lata, KWW Renaty Gołębiewskiej), uzyskując 50,31% poparcia. W Kikole od początku było wiadome, że burmistrzem będzie kobieta, ponieważ kandydowały trzy panie. Oprócz tej, która zwyciężyła, na listach wyborcy mieli: Annę Katarzynę Baranowską (64 lata, KWW GMINA ZMIAN ) oraz Małgorzatę Baranowską (55 lat, KKW Trzecia Droga PSL-Pl2050 Szymona Hołowni). Nowa pani burmistrz jest sekretarzem w Urzędzie Miejskim w Lipnie, pracowała w Urzędzie Gminy Kikół. Studiowała na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczęszczała do LO im. Romualda Traugutta w Lipnie. Mieszka w Walentowie. Ma męża Piotra.

- Poparcie jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem, ale też inspiracją do ciężkiej pracy na rzecz dobra naszej społeczności. Teraz, z nową energią i motywacją, jestem gotowa stawić czoła wyzwaniom i realizować plany, które wspólnie omawialiśmy. Jako Wasza burmistrz, obiecuję, że każdy dzień mojej kadencji będzie pełen pracy na rzecz rozwoju, bezpieczeństwa i dobrobytu Kikoła. Razem będziemy pisać nową, wspaniałą historię naszej gminy - zapewnia nowa burmistrz w social mediach.

Kamień Krajeński też ma nowego włodarza. Urzędujący burmistrz od pięciu kadencji Wojciech Głomski (Przymierze Społeczne dla Krajny), przegrał ze swoją jedyną kontrkandydatką, radną Natalią Marciniak (KWW GŁOS MIESZKAŃCÓW GMINY KAMIEŃ KRAJEŃSKI), która zdobyła 63,5 procent poparcia. Natalia Marciniak ma 39 lat, w dobiegającej końca kadencji 2018-2024 była aktywną radną Rady Miejskiej w Kamieniu i przewodniczącą Zarządu Samorządu Mieszkańców w Kamieniu. Nowa pani burmistrz studiuje Administrację rządową i pozarządową na Uniwersytecie WSB Merito Bydgoszcz - wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Studiowała Zarządzanie Administracją Publiczną” na tej samej uczelni. Ponadto studiowała Psychologię Przedsiębiorczości i Zarządzania” na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, English as a Second Language (ESL) na: University of Connecticut oraz „Psychology - Masters of Science in General psychology” na: CT State Norwalk.

- Uważam, że nasza gmina zasługuje na zmiany. Jeśli miałabym powiedzieć, co sprawiało mi największą przyjemność i satysfakcję podczas tych ostatnich pięciu lat bycia radną, to zdecydowanie była to praca „w terenie”, rozmowy z mieszkańcami i akcje społeczne, w których razem braliśmy udział. Taką właśnie chcę być panią burmistrz – aktywną i z inicjatywą, która rozmawia z mieszkańcami i podejmuje decyzje w porozumieniu z nimi, a nie jak obecnie ma to miejsce za zamkniętymi drzwiami gabinetu – mówi Natalia Marciniak.

Golub-Dobrzyń i Gniewkowo wybrali kobietę-burmistrza w II turze wyborów

W Golubiu-Dobrzyniu w 1 turze było troje kandydatów. Nikt nie uzyskał 50-procentowego poparcia. Do 2 tury przeszli: Dominika Piotrowska (38 lat, KWW Dominiki Piotrowskiej Aktywni i Skuteczni, w 1 turze uzyskała 37,86%) i Mariusz Piątkowski (51 lat, KWW NAS Mariusza Piątkowskiego, w 1 turze uzyskał 36,14% głosów). W 2 turze Dominika Piotrowska uzyskała 53,89 proc. poparcia i pokonała urzędującego burmistrza. Dominika Piotrowska ma 38 lat, wykształcenie wyższe. Ukończyła 5-letnie dziennie studia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (kierunek pedagogiczny), a także studia podyplomowe HR Manager oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na WSB Toruń. Ponadto jest absolwentką Szkoły Liderów Politycznych oraz Programu Liderzy PAFW Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ukończyła Pracownię Samorządową. Od lat działa społecznie. Jest przewodniczącą stowarzyszenia Fabryka Kultury. Organizuje m. in. spotkania, pikniki, akcje sprzątania. Na koncie ma malowanie murali, urządzanie skwerów. Nie jest jej obojętny los osób potrzebujących - organizowała świąteczne paczki dla seniorów, zbiórkę włosów dla kobiet po chemioterapii czy butów dla dzieci. Od 2014 roku jest radną Rady Miasta Golubia-Dobrzynia. Za swoją działalność otrzymała Wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii Budowanie Społeczeństwa Obywatelskiego. Prywatnie jest żoną. Ma 9-letniego syna. Wolny czas lubi spędzać z rodziną, aktywnie. Często jeździ na rowerze lub wybiera się na długie spacery z suczką Bibi wziętą ze schroniska. Biega. Mąż zaraził ją pasją do kempingu.

W Gniewkowie w 1 turze było pięcioro kandydatów. Nikt nie uzyskał 50-procentowego poparcia. Do 2 tury przeszli: Ilona Wodniak-Kuraszkiewicz (54 lata, KWW Nasza Gmina - Wspólne Dobro, z wynikiem 27,12%) i Adam Aleksander Straszyński (45 lat, KWW Adama Straszyńskiego z wynikiem 27,24%). W 2 turze wygrała Ilona Wodniak-Kuraszkiewicz uzyskując 62,95 proc. poparcia, pokonując urzędującego włodarza.

- Mam 54 lata, jestem matką dwójki dorosłych dzieci, zawodowo dyrektorem jednostki samorządowej od kilkudziesięciu lat oraz radną Rady Miejskiej upływającej kadencji. Mieszkam w Chrząstowie od 20 lat – czytamy w prezentacji nowej pani burmistrz.

