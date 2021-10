Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim zapowiada remont molo i tężni [zdjęcia]

Molo spacerowe wraz z przystanią żeglarską, amfiteatrem i kawiarnią z zadaszonym tarasem powstało w 2010 roku na południowo-zachodniej stronie Jeziora Sępoleńskiego w miejscu niewielkiego, zniszczonego pomostu. Jego nawierzchnia ułożona jest z drewnianych desek. Budowa obiektu kosztowała 1,8 mln zł, z czego 60 procent stanowiło dofinansowanie unijne. Przez dekadę, mimo regularnych napraw i konserwacji, deski uległy zniszczeniu. Na wiosnę, o ile budżet pozwoli, zapowiadany jest jego gruntowny remont.

- Na bieżąco staramy się dokonywać remontów, molo jest czyszczone, wymieniane są deski. Po gruntownym przeglądzie mamy już wiedzę, że podwaliny tego molo są spróchniałe. Złożyliśmy wniosek do budżetu o to, by całkowicie wymienić nawierzchnię mola, by znów na kilkanaście lat z odpowiedniego drewna wymienić konstrukcję – mówi Marek Chart, dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim.