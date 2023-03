Dyrektor szpitala w Grudziądzu o możliwości reaktywacji "udarówki": "Czasami musimy wybierać mniejsze zło"

Podczas sesji rady powiatu grudziądzkiego o bieżącej działalności szpitala w Grudziądzu mówił Maciej Hoppe jego dyrektor. Był pytany m.in. o przywrócenie funkcjonowania oddziału udarowego. - Na chwilę obecną opieką oddziału neurologii (przyp. red. w jego skład dotąd wchodziła "udarówka") jest objęte stowarzyszenie osób chorujących na stwardnienie rozsiane. To ciężka choroba i wymagająca długiej terapii, ale nie jest to choroba która wymaga działania "na ostro", udzielania natychmiastowej pomocy medycznej tak jak w przypadku udarów - dzieli się oceną sytuacji Maciej Hoppe.

"Udarówka" została zawieszona decyzją Wojewody do 16 lipca br. z powodu braku kadry medycznej. Czy zostanie odbudowana do tego czasu? Postępów jak na razie nie ma. To pytanie padało już wielokrotnie dotąd z ust radnych miasta Grudziądza, gdyż to ten samorząd jest organem prowadzącym dla szpitala, ale także w środę (22 marca) odpowiedź na to pytanie chcieli poznać radni powiatu grudziądzkiego którzy zaprosili władze miasta i lecznicy na sesję. Padła zaskakująca odpowiedź jaką dotąd nigdy publicznie dyrektor Maciej Hoppe się nie dzielił.

Najpierw dyrektor Hoppe w odpowiedzi dla radnych powiatowych odniósł się do sprawy braku kadry medycznej potrzebnej do uruchomienia na nowo oddziału udarowego. - Widzimy szereg problemów, które uniemożliwią nam zbudowanie tego oddziału na bazie kadry która obecnie jest w szpitalu. Patrzyłem, przyglądałem się ilości wypracowanych godzin przez tę kadrę, zrobiłem ogląd. Prawdopodobnie i z przykrością muszę powiedzieć, że nie są to ludzie zdolni do tego aby odtworzyć zasoby tego oddziału, ale to nie oznacza że zostawiamy temat. Rozmawiamy z osobami, które mogą zasilić ten oddział i zbudować od nowa tę komórkę - mówił podczas sesji w starostwie powiatowym Maciej Hoppe.

Udary czy stwardnienie rozsiane? Być może trzeba będzie stanąć przed trudnym wyborem

Dyrektor Hoppe także powiedział o ważnym problemie: - Na chwilę obecną opieką tego oddziału jest objęte stowarzyszenie osób chorujących na stwardnienie rozsiane. To ciężka choroba i wymagająca długiej terapii, ale nie jest to choroba która wymaga działania "na ostro", udzielania natychmiastowej pomocy medycznej tak jak w przypadku udarów.

Szef "Biegańskiego" w tym kontekście uważa, że należy sobie odpowiedzieć na pytanie: "Co dla nas jest ważniejsze"? Jednocześnie zaznacza, że może zajść pewien konflikt. Maciej Hoppe podkreśla, że nie chce wzbudzać złych nastrojów. - Ale będziemy musieli podjąć jakąś decyzję w tym zakresie - informuje. - Na pewno będziemy starali się, aby była to decyzja uniwersalna która zabezpieczy potrzeby jednych i drugich pacjentów. Dopiero jeżeli nie będzie możliwości będziemy rozważali, który z tych wariantów realizować. Będzie to bardzo trudne i musimy przygotować się na różne związane z tym perypetie - wyjaśnia Maciej Hoppe. I dodaje: - Czasami musimy wybierać mniejsze zło i być może tutaj dojdzie do takiej sytuacji, czego byśmy nie chcieli.

Dodajmy, że na najbliższą sesję rady miasta Grudziądza zaproszenia koordynatora oddziału neurologii, doktora Roberta Bonka domaga się radny Koalicji Obywatelskiej, Tomasz Smolarek. Wystosował w tej sprawie interpelację do prezydenta Glamowskiego. Odpowiedź jeszcze nie nadeszła, a obrady zaplanowano na 29 marca. Radny Smolarek zauważa, że czasu do reaktywacji "udarówki" coraz mniej i chce aby doktor Bonek odniósł się do aktualnej sytuacji.

Link do transmisji sesji rady powiatu grudziądzkiego z 22 marca, gdzie wypowiada się dyrektor Maciej Hoppe: TUTAJ

