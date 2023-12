Dziadek spocznie na kominku? Wchodzą ważne zmiany w wytycznych dotyczących prochów zmarłych

"Miejsce znaczące dla zmarłego"

Najpierw zmian musiałby dokonać parlament

Czy to oznacza, że polscy wierni mogą od teraz zwrócić się z taka prośbą do swojego biskupa? Niekoniecznie.

- To nie tylko kwestia decyzji biskupów, ale biskupów obowiązuje również prawo cywilne dotyczące grzebania zmarłych w poszczególnych krajach wyjaśnia rzecznik toruńskiej kurii ks. Paweł Borowski. - Nawet jeśli Stolica Apostolska wydaje dokument, w którym zezwala na przechowywanie niewielkiej ilości prochów w miejscu znaczącym dla zmarłego – czy to w domu, czy w kaplicy grobowej, to w Polsce mamy tzw. ustawę cmentarną, która nie zezwala na przechowywania prochów w domach. Szczątki muszą być spalone albo pochowane w grobach ziemnych lub murowanych. W związku z tym, gdyby ktoś zgłosił się do proboszcza o przechowywanie jakiejś części prochów, ten nie będzie mógł wydać na to zgody, bo złamałby prawo. Polski parlament musiałby najpierw znowelizować ustawę. To, że w Kościele dopuszcza się taką formę nie znosi automatycznie miejscowego prawa, a więc w tym przypadku prawo kościelne nie może być realizowane. Gdyby parlament wykluczył inne metody pochówku niż kremacje, my również musielibyśmy stosować się do tego prawa.