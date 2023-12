Michał Sztybel nowym wojewodą kujawsko-pomorskim. Przejmuje tę funkcję po Mikołaju Bogdanowiczu

Co do obsadzenia stanowisk wojewodów rzecz miała się inaczej. - Mamy szeroką koalicję i nie możemy się w tym kontekście trzymać regionalizmów - dodał Lenz.

Sam najczęściej wymieniany kandydat do fotela wojewody do końca ucinał wszelkie spekulacje, również na swój temat. - Przepraszam, ale od początku do samego końca procesu tworzenia rządu nie komentuję spraw kadrowych - odpowiadał Michał Sztybel. - Pozostawiam to partyjnym liderom w centrali.