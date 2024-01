Dziadkowie i babcie z Kujawsko-Pomorskiego. Gdzie mieszka najwięcej seniorów?

2006,9 tysięcy mieszkańców liczył nasz region pod koniec 2022 r. Kujawsko-pomorska społeczność kurczy się. W 2012 roku było nas 2096,4 tysięcy. Rośnie za to relacja pokoleniowa dziadków i wnuczków, czyli liczba osób w wieku 65 lat i więcej przypadająca na 100 osób w wieku 0-14 lat. W czerwcu 2023 r. w gminie Obrowo były to 53,3 osoby, w gminie Brodnica – 54,4, w gminie Białe Błota – 61, ale w Ciechocinku – 262,4; a we Włocławku - 198,9.