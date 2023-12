Specjalny znak graficzny na produktach z owadów. Konsument szybko rozpozna jedzenie ze świerszcza czy szarańczy

- Przedsiębiorcy, chcąc zachęcić konsumentów do nowej żywności, wykorzystują i będą wykorzystywali owady jako składniki produktów powszechnie spożywanych, tj. kotlet, babeczka, zupa, pizza, a także w formie sproszkowanej przeznaczonej do produktów zbożowych, mięsnych, wyrobów piekarskich czy cukierniczych. Spowoduje to, że w wielu sytuacjach owady będą składnikami nieoczekiwanymi.