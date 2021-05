Działacze LGBT+ w Grudziądzu: -Dzięki przyjętej uchwale solidarnościowej z osobami LGBT+, miasto staje się otwarte na różnorodność

Głos zabrał także Rafał Heidek, koordynator "Wiosny" w Grudziądzu: - Przyjęta uchwała solidarnościowa z osobami LGBT+ jest dobrym i dojrzałym sygnałem dającym głos że w Grudziądzu nie ma miejsca na homofobie. Daje ona szansę na to by miasto stało się przyjazne. Fala hejtu jaka wylała się po głosowaniu nad tą uchwałą świadczy o tym że jest grupa ludzi niedojrzałych by mieszkać razem w cywilizowanym społeczeństwie i zasługuje na potępienie. Dzięki tej uchwale miasto zyska na mapie Europy miano przyjaznego, a do takich miast chętniej przyjeżdżają turyści, a co za tym idzie zyskują lokalni przedsiębiorcy.