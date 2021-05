Spór radnych Grudziądza o deklarację solidarnościową z osobami LGBT+. Radni PiS domagali się, by zdjąć ten punkt z obrad sesji

Sławomir Szymański z PiS-u: - Lepszym rozwiązaniem jest inicjatywa obywatelska. Ma większy mandat społeczny

W części dotyczącej formalnych powodów z jakich uchwała miałaby zostać zdjęta z porządku obrad, radny Szymański z PiS-u podnosił argument, że przewodniczący Kowarowski nie konsultował jej z radnymi. Nie poprosił o opinię, stanowiska. - Uważamy, że lepszym rozwiązaniem byłaby obywatelska inicjatywa, która w naszej ocenie ma większy mandant społeczny - argumentował Sławomir Szymański. - Przypomnę, że zgodnie z przepisami prawa grupa co najmniej 300 osób może wystąpić do organu samorządu terytorialnego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Chcemy dowiedzieć się, co na to odpowiedzieli przedstawiciele Tęczowej Wiosny, którym miał Pan także taką możliwość zasugerować.