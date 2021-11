Działacze Ostrej Zieleni chcą łąk kwietnych w Bydgoszczy, a w Kujawsko-Pomorskiem odpowiedzialnego zalesiania

Działacze Stowarzyszenia Ostra Zieleń zorganizowali konferencję prasową przy fontannie Potop. W tym miejscu otwarto wystawę, na której zaprezentowano pomysły zielonych na to, jak poprawiać sytuację środowiskową, jak ratować klimat. Nie tylko w Polsce, ale i w naszym regionie.

Zielony Ład dla Bydgoszczy

- Zanim zacznę mówić na temat, którego dotyczy ta konferencja, pozwolę sobie na mały apel o to, byśmy się szczepili - mówi Piotr Malich, lewicowy polityk, działacz społeczny, współprzewodniczący Stowarzyszenia Ostra Zieleń.

- Ważne, byśmy zbliżali się do osiągnięcia odporności populacyjnej, ponieważ obecny stan epidemii w naszym kraju jest co najmniej alarmujący i musimy wziąć odpowiedzialność za to, jak będziemy żyć i jak będziemy mogli się po tej epidemii podnosić - mówił Malich. - Polska po pandemii musie być zielona, musi stawiać na zieloną energię.