Działkowcy z ROD Makrum już od roku czekają na decyzję miasta w sprawie ich ogrodów

Barbara Kokot podkreśla, że ta decyzja nie jest związana bezpośrednio z konsultowanym obecnie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bydgoszczy", w którym przewidziano dla ogrodów działkowych przy ulicy Inwalidów (Bydgoszcz-Wschód) przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne. Działkowcy zbierają właśnie podpisy pod petycję do Urzędu Miasta Bydgoszczy, w której domagają się zmiany wpisu dotyczącego statusu tego terenu. Chcą, by obszar był ujęty w miejskim planie jako przeznaczony na ogródki działkowe. Ich niepokój budzi jednak dodatkowo fakt braku decyzji miasta, co do uporządkowania formalności związanych z użytkowaniem gruntów, na których od lat 70. istnieją "makrumowskie" ogrody.