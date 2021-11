Dzieci ze świetlicy "Przyjazny Kąt" posprzątały aż ...200 grobów [zdjęcia]

W tym roku, mimo niesprzyjającej pogody, dzieci posprzątały aż 200 grobów!

- To już szósta taka akcja naszej świetlicy, moja - piętnasta. Cieszę się, że od lat udaje mi się zarażać kolejnych młodych ludzi do tego szlachetnego działania na rzecz drugiego człowieka. Najpierw były to dzieci z domu dziecka, potem specjalnej troski i w końcu z naszej świetlicy. A zawsze akcję zaczynamy tak samo. Wykonujemy własnoręcznie wizytówki „Niewidzialnej ręki”, potem porządkujemy stare, zaniedbane groby, nie tylko dziecięce. Następnie umieszczamy na nich wizytówki i na końcu zapalamy znicze. To tak mało, a jednocześnie tak wiele. Przynajmniej dla nas – podkreśla Barbara Śpica.