Barbara Śpica rekomendowana przez burmistrza Tucholi do nagrody „Stalowy Anioł”

- Rekomenduję kandydaturę pani Basi do nagrody „Stalowy Anioł” z pełnym przekonaniem, że właśnie nikt inny, jak tylko ona zasługuje na takie wyróżnienie. To osoba o szczególnym poczuciu misji, którą wykonuje z własnej inicjatywy, wkładając w tę działalność całe swoje ogromne serce – podkreśla burmistrz Tadeusz Kowalski. - Jeśli tylko potrzebna jest pomoc, robimy co w naszej mocy, by jej udzielić. Drugiej takiej pani Basi po prostu nie ma.

Sama kandydatka, w swojej skromności, dopiero po dłuższych namowach zgodziła się na wzięcie udziału w konkursie.

- Bardzo serdecznie dziękuję burmistrzowi Tucholi panu Tadeuszowi Kowalskiemu za ogromne wyróżnienie, jakim jest rekomendacja mojej skromnej osoby do otrzymania nagrody „Stalowy Anioł” Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej na rzecz mieszkańców tego województwa. To dla mnie niesamowity zaszczyt, że ktoś zauważa i docenia moją pracę na rzecz dzieci, a w zasadzie całych rodzin. To też takie jakby swoiste zapewnienie dla mnie, że to co robię i jak robię, ma sens. Tymczasem pracę z dziećmi i dla dzieci traktuję jako misję, pasję, realizację siebie, ponieważ zwyczajnie kocham te wszystkie dzieciaki – podkreśla Barbara Śpica.