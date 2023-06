Dzieci ze szkół i przedszkoli w Chełmnie apelowały o sprzątanie po psach. Był happening na rynku. Zdjęcia

Kupa jak bomba, przykro wdepnąć, więc sprzątajcie po psach

Wcześniej, o to, aby sprzątać po swoich czworonogach apelował burmistrz Artur Mikiewicz. Nagrał nawet wideo i pokazał, jak wyglądają jego poranne spacery z psem. Prosił mieszkańców, aby brali przykład. Jak wiadomo, co jakiś czas - między innymi na sesjach Rady Miasta Chełmna - wraca temat porządkowania miasta, także zalegania w różnych miejscach psich odchodów. Pojawiają się również głosy mieszkańców na formach społecznościowych, że w Chełmnie - w wielu punktach miasta - można natknąć się na psie "miny". Strażnicy miejscy także pilnują, aby właściciele czworonogów po spacerkach z nimi uprzątali to, co ich pupile zostawiają na trawie czy chodniku.