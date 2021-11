Dzięki dotacjom Fundacji ANWIL mieszkańcy Włocławka mogą wybrać sport i skreślić nudę

Wydział Komunikacji we Włocławku zmieni lokalizację. Wiemy, gdzie się przeniesie

Wybrano 17 spośród 28 zgłoszonych inicjatyw

Spośród 28 inicjatyw, zgłoszonych do konkursu w tym roku, 17 z nich pozytywnie przeszło trzystopniowy proces oceny. Wnioski, po formalnej akceptacji, opiniowane były pod względem merytorycznym przez Radę Programową, a następnie przez Radę Fundacji, które oceniając je stworzyły listę rankingową i wyłoniły w ten sposób najlepsze inicjatywy, które otrzymały rekomendację do przyznania grantu.

W gronie beneficjentów są m.in. Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych "Eurointegracja" ("Sport moim przyjacielem"), Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi we Włocławku ("My się sportów nie boimy i razem z rodziną ćwiczymy"), Włocławska Akademia Piłkarska ("Piłka nożna to mój styl życia, moja pasja, moje cele i marzenia"), Klub Sportowy "Lider" ("Piłką w nudę"), Ogólnopolskie Stowarzyszenie Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dla Naszych Dzieci" ("Terapeutyczna moc sportu").