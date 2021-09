Dzięki grupie Speed z Grudziądza czeka go ponowny egzamin na prawo jazdy

14 września policjanci z grupy „Speed” w Grudziądzu patrolowali drogi powiatu grudziądzkiego.

- W pewnym momencie zauważyli kierującego fordem, któremu w czerwcu zatrzymywali prawo jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. W trakcie legitymowania, funkcjonariusze w policyjnych bazach danych ustalili, że 47-letni kierujący fordem – mieszkaniec powiatu grudziądzkiego, posiada wydaną decyzję administracyjną o zatrzymaniu uprawnień do kierowania. Jak się później okazało była to już druga taka decyzja, która miała go powtrzymać od jazdy przez okres 6 miesięcy. W związku z tą decyzją mężczyzna nie powinien siadać za kierownicę. Teraz zgodnie z obowiązującymi przepisami Starosta wyda decyzję o cofnięciu 47-latkowi prawa jazdy, co będzie wiązało się z tym, że aby kierować pojazdem, zobowiązany będzie do zdania ponownego egzaminu - relacjonuje podkom. Robert Szablewski z grudziądzkiej policji.

Przypomina, że zgodnie z art. 180 a kodeksu karnego, kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.