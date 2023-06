Dzięki temu trikowi z octem jabłkowym można szybciej schudnąć. Tak ocet jabłkowy prowadzi do utraty wagi

Ocet jabłkowy może pomóc schudnąć - mówią dietetycy

Ocet jabłkowy to coś więcej niż modny składnik zdrowego napoju czy sosu do sałatek. Ocet, który jest wytwarzany ze sfermentowanego soku jabłkowego i istnieje od tysięcy lat, może również pomóc w zrzuceniu wagi. Warto dodać ocet jabłkowy do swojej codziennej diety - może bowiem przynieść kilka korzyści, także tych związanych z odchudzaniem.

Ocet jabłkowy wytwarzany jest za pomocą fermentacji octowej przeprowadzanej na moszczu uzyskanym z jabłek. Moszcz (z łac. mustum - młody) to świeżo wyciśnięty sok zawierający skórki, nasiona i łodyżki. W wyniku fermentacji powstaje kwas octowy, a także kwas mlekowy, kwas cytrynowy, aminokwasy oraz witaminy, głównie z grupy B.

Pierwsze efekty odchudzającego działania octu jabłkowego mogą być widoczne już po kilku dniach. Jednak spalenie tkanki tłuszczowej potrwa nieco dłużej. Dlatego ocet jabłkowy należy spożywać regularnie.