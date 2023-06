Taki jest najgorszy czas na jedzenie bananów. Kiedy w ciągu dnia lepiej nie jeść tych owoców? OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Banany mają dobroczynny wpływ na zdrowie, jednak zdaniem ekspertów lepiej zrezygnować z jedzenia bananów w kilku konkretnych momentach dnia, gdyż może mieć to więcej negatywnych skutków niż pozytywnego działania. Jaki jest najgorszy czas na jedzenie bananów?

Banan to jeden z ulubionych owoców w Polsce. Po banany sięga wiele osób, często nawet każdego dnia. Banany to także owoce, które zawierają wiele składników mineralnych i liczne witaminy. Korzyści płynących z jedzenia bananów jest naprawdę dużo - owoce te obniżają ciśnienie i utrzymują poziom energii. Chociaż banany mają wiele zalet, są chwile w ciągu dnia, kiedy nie powinno się ich jeść - nie tylko nie przyniosą oczekiwanych korzyści, ale mogą być wręcz szkodliwe. Kiedy lepiej nie jeść bananów? Jaki jest najgorszy czas na jedzenie bananów w ciągu dnia? Zobacz teraz, co mówią na ten temat dietetycy.