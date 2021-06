Dzień Dziecka w Grudziądzu. A może przejażdżka wesołym tramwajem? Do wyboru pięć różnych wagonów [zdjęcia] PA

Jeśli chcecie urozmaicić swoim pociechom Dzień Dziecka możecie wybrać się z nimi na przejażdżkę kolorowymi tramwajami. Do wyboru sześć opcji: tęczowy, dinozaur, słodki, kosmiczny i safari. W każdym z nich są tematyczne dekoracje. Przejazd dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia jest w Dniu Dziecka bezpłatny. Należy pamiętać o stosowaniu się do obostrzeń sanitarnych w środkach komunikacji publicznej. Na powyższych kartach galerii prezentujemy wagony - zobaczcie, który wybrać na przejażdżkę.