Dzień Matki w nietypowej odsłonie. Oto matki-kryminalistki z kujawsko-pomorskiego

Innym razem mundurowi z tego samego miasta zostali wezwani do kradzieży sklepowej. Na miejscu zastali dwie torunianki, ujęte przez ochroniarza. W jednym sklepie przymierzały odzież, a gdy wychodziły, włączył się alarm na bramkach. Obie udały się w kierunku ogólnodostępnej toalety. W momencie, kiedy zostały złapane, miały na sobie skradzioną odzież. Młodsza z nich jeszcze posiadała narzędzie do cięcia drutu. Wyszło na jaw, że są to matka z córką. Wylądowały w areszcie. Śledczy podejrzewali, że ich działalność trwa dłużej. Skontaktowali się z toruńskimi policjantami, a ci przeszukali mieszkanie zatrzymanego rodzinnego duetu. Tam mundurowi znaleźli kilka ubrań z zerwanymi metkami i dziurkami po sklepowych zabezpieczeniach.

Bydgoscy policjanci otrzymali zgłoszenie z kwiaciarni. Sprzedawczyni mówiła, że zgłosiły się klientki, które odebrały ślubną wiązankę. Były niezadowolone i zażądały zwrotu pieniędzy za bukiet. Ekspedientka odmówiła przyjęcia reklamacji. Zdenerwowane kobiety zabrały stojące na wystawie dwa pęki róż. Grożąc próbującej interweniować kwiaciarce, zapakowały kwiaty do samochodu i odjechały. Funkcjonariusze wykorzystali dane, przekazane przy składaniu zamówienia i szybko zatrzymali sprawczynie. 28- i 57-latka, akurat matka z córką, trafiły do komisariatu. Usłyszały zarzut kradzieży rozbójniczej.

Pani z promilami

Za kierownicą jednośladu siedział sobie 17-latek z powiatu świeckiego. Nie miał prawa jazdy. Było wiadomo, że będzie tłumaczył się przed sądem. Matka obiecała przyjechać po syna. Tak też zrobiła, ale mundurowi wyczuli od niej alkohol. Badanie wykazało w jej organizmie ponad 2 promile. Ostatecznie po kobietę i nastolatka przyjechał ich trzeźwy znajomy, który oboje odwiózł do domu.

Matka zawsze broni dziecka. Poszukiwany przez sąd był 19-latek. Bydgoszczanin miał spędzić w więzieniu 7 miesięcy za kradzieże i pobicie. Nie stawił się do odbycia kary, więc kryminalni zaczęli go szukać. Dowiedzieli się, gdzie może przebywać. Zapukali do drzwi mieszkania. Otworzyła matka młodzieńca. Powiedziała, że syna nie ma tutaj. Funkcjonariusze zaczęli przeszukiwać dom. Już mieli wychodzić, gdy zauważyli coś za lodówką. To nie było coś, a ktoś - właśnie poszukiwany syn kobiety.