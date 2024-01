Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Spektakle i spacery tematyczne w Bydgoszczy

W ramach miejskich działań związanych z tym wydarzeniem specjalny program przygotowały bydgoskie Młyny Rothera, we współpracy z Teatrem Polskim w Bydgoszczy. 26 stycznia, w miejscu, w którym stała bydgoska synagoga, zostaną upamiętnieni nasi sąsiedzi, którzy zginęli w czasie Zagłady. Natomiast w sobotę, 27 stycznia, pamięć o bydgoskiej społeczności żydowskiej kultywowana będzie poprzez opowieść o jej historii.

Wystawa i spacery śladami Żydów

To już trzeci raz, kiedy Młyny i Teatr Polski w Bydgoszczy organizują wspólnie to wydarzenie. I tak, w piątek o godz. 12, u zbiegu ulic Pod Blankami i Jana Kazimierza, czyli w miejscu, gdzie stała bydgoska synagoga, zostaną tam złożone kwiaty i kamienie, żydowskie symbole trwałej i nieprzemijającej pamięci. Następnie ceremonia czytania imion bydgoskich Żydów odbędzie się na Placu Teatralnym, gdzie do dziś znajdują się pozostałości macew, czyli żydowskich płyt nagrobnych. Imiona przeczyta aktor Teatru Polskiego w Bydgoszczy, Paweł L. Gilewski.