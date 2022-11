Dzień pracownika socjalnego. W powiecie sępoleńskim mają jednych z najlepszych w kraju [zdjęcia]

21 listopada to Dzień Pracownika Socjalnego. Tradycyjnie tego dnia starosta sępoleński zaprosił dyrektorów jednostek pomocy społecznej do wspólnego świętowania, by podziękować im za trud włożony w pracę na rzecz drugiego człowieka – od tego najmłodszego do najstarszego.

Powiatowi sępoleńskiemu podlega siedem takich jednostek: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Więcborku, trzy domy pomocy społecznej w Kamieniu Krajeńskim i Suchorączku, Warsztat Terapii Zajęciowej w Sępólnie oraz Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie.