Dziewczyny z GKM walczą o tytuł miss PGE Ekstraligi. Zobaczcie ich prywatne zdjęcia!

Cztery piękne reprezentantki GKM Grudziądz rywalizują o tytuł miss PGE Ekstraligi 2021. Nie głosowaliście jeszcze? To może te wspaniałe zdjęcia was przekonają! Poznajcie Karolinę Drażdżewską, Katarzynę Tokarską, Paulinę Reszczyńską i Wiktorię Wiśniewską. Głosujemy jeszcze do poniedziałku 13 września na portalu Speedway Ekstraligi.Aby przejść do galerii, przesuń zdjęcie gestem lub naciśnij strzałkę w prawo.

