Eddy Polanco: pierwszy zagraniczny kontrakt w Enea Abramczyk Astorii Bydgoszcz

Eddy Polanco ma 27 lat, 193 cm wzrostu i gra na pozycji rzucającego obrońcy. W czasie nauki rozegrał dwa sezony w I Dywizji NCAA w barwach Southeastern Louisiana (średnio 8,7 punktu, 3,3 zbiórki i 1,6 asysty na mecz.

Całą karierę zawodową do tej pory związany był z klubami w II lidze hiszpańskiej. Zaczynał w Albacete Basket, potem przeniósł się na dwa lata do Forca Lleida, a ostatni sezon spędził w CB Almansa. To był dla reprezentanta Dominikany udany rok: średnio 25 minut, 16 punktów (47 proc. z gry, 43 proc. za 3) 3,9 zbiórki, 1,7 asysty i miejsce w najlepszej piątce sezonu LEB Gold.