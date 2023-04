Efektowne zakończenie mistrzostw Polski w pływaniu! Rekordy i minima w Aquasferze

– Dzisiaj i przez ostatni tydzień było mnóstwo emocji, ale udało się – zrobiłam to, co miałam zrobić. Wciąż nie poukładałam sobie tego w głowie, po prostu wyłączyłam myślenie na te dwie minuty. Przed startem był płacz, stres, ale dałam radę – opowiadała szczęśliwa Bernat. - Cieszę się, że poprawiłam życiówkę po dwóch latach – o 5 setnych, ale zawsze to coś – dodała.

Znakomitą formę potwierdziła też Dominika Sztandera. W finale 100 m stylem klasycznym uzyskała najlepszy czas w historii polskiego pływania (1:07.10), zapewniając sobie kwalifikację do kadry, która wystąpi w Fukuoce. – Na starcie gdzieś tam z tyłu głowy było, że chcę popłynąć poniżej 1:08, żeby trzymać poziom. Sama siebie zaskoczyłam, bo chciałam urwać trochę z życiówki, aczkolwiek nie spodziewałam się, że tak dobrze pójdzie. Także jestem super szczęśliwa – mówiła po finale.

Na najwyższym stopniu podium stanęła też kolejna reprezentantka Juvenii, Kornelia Fiedkiewicz. Na dystansie 100 m stylem dowolnym zanotowała rezultat 55.08 i wyprzedziła Aleksandrę Polańską oraz Annę Dowigert. Dla tej ostatniej nie był to koniec sukcesów. Chwilę później po raz 11. w karierze wygrała zmagania na 50 m stylem motylkowym. - Czuję się z tym świetnie. Najfajniejsze jest to, że im jesteś starszy, tym do wszystkiego podchodzisz z większym luzem, większą frajdą. Jak już nie raz wspominałam - cieszę się, że w tym wieku jestem w stanie pływać rekordy życiowe. Teraz bardzo mało zabrakło. Dążymy do tego, aby pływać jeszcze troszkę szybciej, żeby skończyć karierę z przytupem – powiedziała zawodniczka Warty Poznań.