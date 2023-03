Ekspert ZUS o przeliczaniu emerytur i rent. Wyjaśnił nam - kto musi szybko złożyć wniosek [27.03.2023]

Przeliczanie Emerytur 2023. Im ZUS przeliczy świadczenia

Są to kobiety, które pobierają okresową emeryturę kapitałową, o ile do 31 marca tego roku osiągną powszechny wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzny (65 lat) lub prawo do okresowej emerytury kapitałowej wygaśnie wcześniej. Jeśli tak się stanie, to w dniu, w którym kobieta kończy 65 lat, ZUS z urzędu ponownie ustali wysokość emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wówczas zgromadzone na indywidualnym koncie i subkoncie składki oraz kapitał zostaną podzielone przez dalsze średnie trwanie życia obowiązujące w dniu 65. urodzin.

- Aktualnie obowiązujące tablice zastosujemy również w przypadku osób, które mają już przyznaną emeryturę z nowego systemu, ale wypłata świadczenia jest zawieszona ze względu na nierozwiązanie stosunku pracy. By tak się stało, muszą zakończyć zatrudnienie do 30 marca 2023 roku i złożyć wniosek o podjęcie wypłaty emerytury nie później niż do 31 marca 2023 roku - mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Z nowych tablic skorzystają również osoby, które mają już ustalone prawo do tzw. nowej emerytury, a po przyznaniu świadczenia pracowały i odprowadzały składki emerytalne. Raz na rok lub po ustaniu zatrudnienia mogą je sobie do świadczenia doliczyć. Jeśli wniosek o doliczenie składek złożą do 31 marca 2023 roku, to przy obliczeniu kwoty dotyczącej tylko tej części zwiększenia, ZUS zastosuje średnie dalsze trwanie życia z aktualnych tablic.