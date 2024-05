Elana Toruń do trzech razy sztuka. Jest zwycięstwo, kibice są zadowoleni - zdjęcia

- Zaczęliśmy mecz podobnie jak poprzedni z Unią Swarzędz, ale teraz udało się nam podwyższyć wynik - mówił Rafał Więckowski, trener Elany. - Była dobra reakcja i stwarzanie kolejnych okazji. Szkoda, że zabrakło nam skuteczności, bo do 30 minuty mogliśmy wygrywać wyżej. Potem gra się uspokoiła. Po przerwie Cartusia mocniej nam zagroziła, a efektem był stracony gol. Nie było łatwo, bo rywala naciskali na nas, ale potrafiliśmy się obronić, a w decydującym momencie zadać cios . Po golu na 3:1 mieliśmy jeszcze jedną okazję do zdobycia bramki. Cieszymy się z tej wygranej, bo w poprzednich meczach była niezła gra, a brakowało zwycięstwa. Gramy do końca i walczymy o jak najlepszą pozycję w tabeli - dodał szkoleniowiec.