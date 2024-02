Elana Toruń i Unia Drobex Solec Kujawski zmierzyły się w sparingu. Zdjęcia

- Nasza przewaga była bardzo duża - stwierdził Rafał Więckowski, trener Elany. - W pierwszej połowie zabrakło nam wykończenia sytuacji i cierpliwości pod bramką rywali. Po przerwie było już lepiej pod tym względem. Widzimy tendencję wzrostową. Wszyscy palą się do gry. Jesteśmy zadowoleni - podsumował szkoleniowiec.

- To był sparing z wymagającym rywalem - przyznał Robert Wójcik, trener Unii Drobex. - Rywal miał przewagę, ale my skupiliśmy się na grze w obronie i kontratakach. W pierwszej połowie dobrze nam to wychodziło, bo nie straciliśmy gola. Po przerwie rywale zdominowali nas jeszcze bardziej, a efektem tego były dwie stracone bramki. Odpowiedzieliśmy pięknym trafieniem Szymona Babiarza w samo okienko. Generalnie mimo porażki jesteśmy zadowoleni, bo przez długie fragmenty prezentowaliśmy dobrze - dodał szkoleniowiec.

W ostatnim sparingu solecczanie zmierzą się z Unią Wąbrzeźno.

Z kolei bydgoski Zawisza rozegrał w sobotę dwa sparingi. Najpierw zmierzył się z z trzecioligowym GKS Wikielec - ten mecz zakończył się remisem 1:1, a potem z rezerwami Wisły Płock