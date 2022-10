Elektryczne lokomotywy Gamy Marathon będą jeździć w Europie. Kolejna w tym tygodniu umowa Pesy na lokomotywy

- Wybraliśmy lokomotywy z modułem dojazdowym z PESA ponieważ idealnie wpisują się w potrzeby naszych klientów. Jedna lokomotywa, którą można prowadzić składy w trakcji elektrycznej, a później przy użyciu tej samej lokomotywy wykonywać prace manewrowe w portach czy terminalach, to rozwiązanie nie tylko redukujące koszty, ale także pozwalające oszczędzić czas i zwiększyć efektywność przewozów. Co równie ważne, jest to rozwiązanie ekologiczne, przyjazne środowisku, ponieważ zastosowanie nowoczesnej lokomotywy elektrycznej z modułem dojazdowym spełniającym normy emisji Stage V na końcówkach linii oznacza ograniczenie emisji CO2 - powiedział Łukasz Boroń, Prezes CARGOUNIT.