Eliminacje Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich zgromadziły tłumy dzieciaków. Dawid Tomala: To wspaniała impreza

W sumie we wszystkich szesnastu eliminacjach udział wzięło ponad siedem tysięcy dzieci. To znakomity wynik, który pokazuje, iż o przyszłość polskiej lekkiej atletyki można być spokojnym. – Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie to program, który już po raz drugi kierujemy do dzieci nie uprawiających sportu. Chcemy pokazać im, że, po pierwsze, warto być aktywnym i się ruszać, a po drugie, że warto postawić na lekką atletykę, czyli królową sportu. Jestem pewien, że to się już udało, bo zdecydowana większość dzieciaków opuszczała stadiony z uśmiechem na ustach, co pokazuje, że im się po prostu podobało – mówi Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą.

W „Lekkoatletycznych Nadziejach Olimpijskich” udział brały dzieci w wieku dziesięciu i

jedenastu lat. Oprócz rywalizacji sportowej i walki o miejsce w reprezentacji swojego województwa na wielki finał, miały też bardzo wiele atrakcji. Z pewnością do największych należała możliwość spotkania wielkich gwiazd polskiej lekkiej atletyki. Z pełnymi pasji dzieciakami spotykali się byli i obecni znakomici polscy lekkoatleci, w tym szerokie grono mistrzów olimpijskich.