Emeryci zakładają własne firmy. W takiej sytuacji nie muszą płacić żadnych składek ZUS

Jakie składki opłaca przedsiębiorca - emeryt?

- Jedyną składką, jaką musi płacić emeryt prowadzący działalność gospodarczą, jest składka zdrowotna, chyba że spełnia warunki, aby i z tego obowiązku być zwolnionym. Składki na ubezpieczenia społeczne z działalności może natomiast opłacać dobrowolnie. Jeśli przystąpi dobrowolnie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, to obowiązkowego będzie także ubezpieczenie wypadkowe. Co ważne, przedsiębiorca emeryt nie może przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Zwolniony jest również z opłacania składki na Fundusz Pracy – wyjaśnia rzeczniczka.