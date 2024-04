Emerytury po waloryzacji razem z "trzynastką" - takie ważne pismo z ZUS dostaną emeryci

ZUS wysyła ważne listy do seniorów. Chodzi o 13. emerytury

Zwaloryzowane emerytury wraz z "trzynastką" - wypłaty już na kontach seniorów

Trzynasta emerytura jest wypłacana wraz z kwietniowym świadczeniem wszystkim emerytom i rencistów, którzy na dzień 31 marca 2024 mieli prawa do pobierania takiego świadczenia. Nie trzeba składać żadnych wniosków, ZUS automatycznie zwiększa wypłaty , które trafiają do wszystkich uprawnionych.

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłaty trzynastych emerytur. Do blisko 913 tys. osób trafiło łącznie ponad 1,6 mld zł - powiedział Polskiej Agencji Prasowej rzecznik ZUS, Paweł Żebrowski.

Trzynasta emerytura wypłacana jest w kwocie emerytury minimalnej. Po marcowej waloryzacji jest to 1780,96 złotych brutt o. Trzeba jednak pamiętać, że wypłaty na rękę będą się różnić, bo od kwoty brutto pobrana zostanie zaliczka na podatek dochodowy i składka zdrowotna. Emeryci otrzymują "trzynastki" wraz z podstawowym świadczeniem.

ZUS wysyła ważne listy do seniorów. Chodzi o 13. emerytury

W marcu odbyła się waloryzacja, która podwyższyła renty i emerytury a w związku z tym wzrosły również emerytura minimalna, renta socjalna, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła do seniorów bardzo ważne listy, które dotyczą waloryzacji emerytur i wypłaty trzynastej emerytury.

ZUS w kwietniu wysyła listy do wszystkich seniorów. W przesyłce znajdą się decyzje dotyczące podwyżki emerytury oraz przyznania dodatkowego świadczenia. Jak wyjaśnia ZUS, seniorzy nie muszą czekać na list z ZUS, by upewnić się, czy podwyżka emerytury została wyliczona prawidłowo. Można to również sprawdzić na swoim koncie w ZUS poprzez Platformę Usług Elektronicznych.