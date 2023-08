Emerytury strażaków - dane z wakacji 2023. Mamy przykłady ich świadczeń

Funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu oraz żołnierze zawodowi, którzy wstąpili do służby od 2013 roku, nabywają uprawnienia po 55. roku życia i 25 latach służby.

W 2023 roku seniorów czeka rekordowa waloryzacja emerytur, tradycyjnie jest to waloryzacja kwotowo-procentowa. Oznacza to podwyżkę minimum 250 złotych brutto. Zmienią się emerytury między innymi…

Strażacy, którzy zaczęli służbę od 2013 roku do uzyskania emerytury niezbędne jest co najmniej 25 lat służby w straży pożarnej. Do okresu tego wlicza się także np. służbę wojskową. Emerytura wynosi wówczas 60% podstawy wymiaru. Wzrasta ona o 3% za każdy kolejny rok służby.