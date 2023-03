Takie emerytury mają byli policjanci w 2023 roku. Tyle trafia na ich konto - mamy przykłady

Co do zasady, emerytura policjanta to 40% jej wymiaru za pierwszych 15 lat odbywania służby. Emerytura wzrasta następnie o 2,6% podstawy za każdy kolejny rok pracy. Natomiast, co warte podkreślenia - podstawę emerytury stanowi uposażenie, jakie przysługiwało funkcjonariuszowi na stanowisko, jakie zajmował ostatnio.

Funkcjonariusze, który po 1 stycznia 2025 roku osiągną 25 lat służby, będą mieli prawo wyboru, czy przechodzą na emeryturę na starych, czy też nowych zasadach.

Funkcjonariusz policji otrzyma prawo na nowych zasadach po 25 latach służby. Jego emerytura będzie naliczana w następujący sposób: 60% podstawy wymiaru za 25 lat służby, 3% podstawy wymiaru za dalsze lata służby.