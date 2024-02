Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz ograła Polonię Warszawa. Tak kibicowaliście koszykarzom!

Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - Polonia Warszawa 75:64

Kwarty: 22:19, 19:16, 17:10, 17:19

Enea Abramczyk Astoria: Kiwilsza 19, 10 zb., Małgorzaciak 17 (2), Zegzuła 13, 7 as., Jeszke 7 (1), Pluta 0 oraz Goodwin 9 (3), Wińkowski 5 (1), Burczyk 2, Kaszowski 2, Ulczyński 1, Stupnicki 0, Śmigielski 0.

Polonia: Kuźków 15 (2), Pietras 11, Cechniak 9, 10 zb., Osiński 4, Motel 3 (1) oraz Kierlewicz 7 (1), Dutkiewicz 7, Pełka 6 (2), Wojtyński 2, Szymański 0.

Pierwsze 19 punktów dla Asty zdobył duet Filip Małgorzaciak i Szymon Kiwilsza (w sumie do przerwy uzbierali ich aż 26 z 41 całego zespołu). Polonia przyjechał do Bydgoszczy bez swojego lidera Erica Williamsa, ale okazała się twardym rywalem. Gospodarze prowadzili od początku meczu, ale to nie była duża przewaga. W ostatniej sekundzie trafił Michał Kierlewicz i przewaga wynosiła tylko 3 punkty.