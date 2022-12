Enea Abramczyk Astoria słabsza od Legii. Nieudany debiut nowego gracza [zdjęcia, wideo]

Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - Legia Warszawa 61:86 (21:28, 13:16, 16:23, 11:19)

Gospodarze zaczęli od niezłych akcji i prowadzenia, ale w połowie kwarty było już 5:13 po trafieniach z dystansu legionistów i trener Marek Popiołek szybko ratował się czasem. To był jednak cały festiwal "trójek", także w wykonaniu rezerwowych Kamińskiego i Wyka. Już w 1. kwarcie Legia miała 10 punktów przewagi.

Astoria początkowo nie dała się łatwo zgubić i odrobiła część strat dzięki akcjom duetu Smith - Szymkiewicz, z dystansu przymierzył także Ben Simons (szkoda, że to była jego ostatnia udana próba). Przewagę Legii podtrzymywał bardzo skuteczny do przerwy Kamiński. Gospodarze mieli coraz większe problemy z defensywą Legii i ich skuteczność spadła poniżej 40 procent.

Po przerwie Legia cały czas kontrolowała przebieg wydarzeń. Nie da się pokonać wicemistrza Polski, jeśli z dystansu trafia się trzy rzuty na 21 prób. W 3. kwarcie przewaga gości urosła do 15 punktów po trafieniach McCalluma i Lesliego. W tym czasie rywalom odpowiadał praktycznie tylko Smith. Ostatnia minuta tej kwarty to 0:7 (m.in. Kamiński z własnej połowy), a pierwsze cztery ostatniej 2:10 i przewaga błyskawicznie urosła do 25 punktów.