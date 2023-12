Enea Abramczyk Astoria w niezwykłych okolicznościach ograła lidera. Tak kibicowaliście koszykarzom!

Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - Śląsk II Wrocław 94:88 (30:18, 20:25, 12:20, 20:19, d. 12:6)

W połowie ostatniej kwarty Śląsk odskoczył na 64:71. Bryant trafiał w niebywałych okolicznościach z dystansu, było już 70:79 na niespełna 3 minuty przed końcem. W obronie harował Szymon Kiwilsza (4 bloki po przerwie), Małgorzaciak wreszcie trafił za 3.

Było -3, 90 sekund do końca, ale bydgoszczanie najpierw pozwolili zebrać Śląskowi piłkę w ataku, a potem z czystej pozycji po raz kolejny trafić za 3 Bryantowi (w sumie 15/27 z gry). Wydawało się, że to koniec, ale w ciągu 30 sekund za 3 trafiali Małgorzaciak i Jeszke. Był remis i 12 sekund dla Śląska na ostatnią akcję, ale tym razem Bryant nie trafił.

W dogrywce udalo się wreszcie nieco zatrzymać lidera Śląska II i to był klucz do ósmego z rzędui zwycięstwa Asty we własnej hali. Dla wrocławian to była już siódma dogrywka w tym sezonie i pierwsza przegrana.