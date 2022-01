Enea Operator Międzyszkolna Liga Szachowa piąty turniej w Czernikowie [relacja i zdjęcia]

Enea Operator Międzyszkolna Liga Szachowa jest rozgrywana w dwóch grupach: A - dla zawodników z rankingiem PZSzach 1400 i powyżej i B - dla debiutantów i posiadających ranking PZKosz poniżej 1400, w trzech kategoriach wiekowych: do 9 lat, do 13 lat i do 20 lat.

Najmłodszym zawodnikiem turnieju w Czernikowie był 4-letni Leon Sadaj z Przedszkola Lokomotywa w Bydgoszczy